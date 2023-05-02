كأس السوبر.. كولر يعقد محاضرة بالڤيديو للاعبي الأهلي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو مع اللاعبين في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة البعثة في الإمارات.

وقرر كولر عقد محاضرة للفريق بعد ساعات معدودة من وصول بعثة الأهلي اليوم إلى أبو ظبي، لشرح بعض النقاط الفنية للاعبين، في إطار الاستعدادات لمواجهة الزمالك على كأس السوبر مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار أبو ظبي في الرابعة ظهر اليوم، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة، حيث غادرت القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم.