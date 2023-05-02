بيراميدز..عاجل.. اتحاد الكرة يحدد طرفي كأس السوبر المصري

تشهد الأزمة بين إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري صراعا كبيرا، بعد إعلان الأبيض اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف بشأن عقوبة كهربا.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي وبيراميدز طرفي مباراة السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك"

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.