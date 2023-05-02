يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

أعلن الاعلامي خالد الغندور عن موافقة بيراميدز لخوض مباراة السوبر امام الاهلي في الامارات .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" #رسمـيـــــــاً : بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة في هذه المباراة .. بيراميدز يتراجع عن موقفه ويوافق بشكل رسمي علي المشاركة بمباراة السوبر المصري امام الاهلي ".



الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبية