إدوارد وجمال ومدحت العدل ولقاء الخميسي.. أبرز الحضور في عزاء مصطفى درويش

انطلق منذ قليل عزاء الفنان مصطفى درويش في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني وأسرته، وأبرزهم إدوارد وجمال ومدحت العدل ووائل عبد العزيز ولقاء الخميسي وخالد سرحان.

الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

مصطفي درويش، كان قد عاش حالة من النشاط الفني خلال شهر رمضان 2023 بعد مشاركته في عدد من الأعمال نستعرضها في السطور التالية.

مسلسل كامل العدد كان من آخر الأعمال التي عرضت للفنان مصطفي درويش، وحققت نجاحاً كبيراً سواء علي المستوي الفني او النقدي.

مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وجسد الراحل مصطفي درويش خلال الاحداث شخصية والد ابناء دينا الشربيني وطليقها .