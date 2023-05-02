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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد جلال: وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مهم في الدور الاقتصاد

أحمد جلال
أحمد جلال

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء صغير من عنوان أكبر وهو "دور الدولة في الاقتصاد".

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صناعة البرلمان:وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار

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وزيرا قطاع الأعمال والتخطيط يبحثان التعاون في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه حينما نتحدث عن هوية الاقتصاد المصري فهو مبني على السوق الحرة المنضبطة، وكلمة المنضبطة لا تقل أهمية عن حرية العرض والطلب، فالسوق تطلب حوكمة، ومحاربة الاحتكار.

ولفت إلى أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة ليس إلا جزءا يسيرا من دور الدولة في الاقتصاد، وأريد التأكيد على أن دور الدولة في صناعة السياسات أكثر أهمية في رأيي من ملكية الدولة لبعض المؤسسات.

وأوضح أنه ألف كتابا بالتعاون مع لاري سامرز وزير المالية الأمريكية في عهد كلينتون، عن تجربة الخصخصة في 4 دول، إنجلترا والمكسيك وماليزيا والأرجنتين، فطلب منه تلخيص الـ600 صفحة، فلم يجد مثالا أقرب من آية "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، بمعنى أن الخصخصة مكنوة من جزئين، فالبيع فقط لا يجوز، لا بد أن تكمل تجربة الخصخصة بأن أموال البيع تؤسس بها أصولا جديدة أكبر.

وتابع أن تجربة العدالة الاجتماعية مبنية على مبدأ تكامل الفرص، بمعنى توفير الصحة والتعليم وفرص العمل، هذه الثلاثة هي الأسس التي تجعل جميع المواطنين متساويين، وما يميزهم في ما بعد هو القدرات الفردية، وسياسات الحكومة هي التي تشجع المواطن على أن يسلك سلوكا ما.

إكسترا نيوز احمد جلال الإعلامي أحمد الطاهري الإقتصاد المصرى الحوار الوطني الدكتور أحمد جلال العدالة الاجتماعية

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