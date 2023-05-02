أيمن محسب: برنامج الإصلاح أنقذ المصريين من كوارث يعيشها العالم الآن.. فيديو

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لكنا وقعنا في مشكلة كبيرة وقت أزمة كورونا.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي حين قال إنه يأخذ من شعبيته مقابل القرارات الجريئة فهذه رؤية مستقبلية سليمة، فالوضع الآن الذي استيقظ عليه العالم فجأة بعد الحرب الأوكرانية لم يؤثر في المصريين كثيرا لأنهم جاهزون ومستعدون لذلك.

ولفت إلى أن هناك تحديات لا ينتبه لها الشعب كثيرا، مثل النمو السكاني الكبير جدا في مصر، واستقبال مصر للعديد من الضيوف الفارين من الصراعات في بلادهم.