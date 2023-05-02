تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في قمة الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
تشكيل أرسنال
وضم تشكيل أرسنال كلا من:
في حراسة المرمى: آيرون رامسدال
خط الدفاع: بنجامين وايت - جابرييل - بيوتر كيور - أولكسندر زينتشينكو
خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد
خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس
تشكيل تشيلسي
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا
خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا - بين تشيلويل
خط الوسط: نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - ماتيو كوفاسيتش
خط الهجوم: نوني مادويكي - رحيم ستيرلنج - بيير إيمريك أوباميانج
ويتواجد فريق أرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 75 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.