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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طال انتظاره.. وزير خارجية أمريكا يعلن موعد بدء هجوم الجيش الأوكراني المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني سيشن هجومًا مضادًا في الأسابيع المقبلة.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال بلينكن: "نعلم أن الأوكرانيين يفكرون في شن هجوم مضاد في الأسابيع المقبلة. دعونا نرى ما سيحدث".

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن أوكرانيا لديها الآن القدرة على القيام بعمليات هجومية وشن الهجوم المضاد.

وفي مقابلة مع مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، قال ميلي، إن "الأوكرانيين الآن لديهم القدرة على الهجوم ويمكنهم تنفيذ عمليات هجومية”.

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وأضاف ميلي أن “كييف لديها ما يكفي من الموارد للدفاع، والتي نمت بشكل كبير خلال العام الماضي”.

في الوقت نفسه، لم يذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي توقيت بدء عملية هجومية محتملة، مشيرًا إلى أن القرار ستتخذه أوكرانيا.

وقال ميلي: "لديهم قدر كبير من التخطيط والتنسيق وكل ما عليهم فعله إذا قرروا شن عملية هجومية”.

بلينكن وزير الخارجية الامريكي الجيش الأوكراني الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة

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