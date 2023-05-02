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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم.. أوكرانيا تكشف عن عدد المفقودين بسبب الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن نحو 23 ألف شخص يعتبرون في عداد المفقودين نتيجة الأعمال العدائية.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان علي موقعها الرسمي: "تم اعتبار عشرات الآلاف من الأشخاص بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في عداد المفقودين. تم العثور على معظمهم”.

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وأضافت: “مع ذلك، لا يزال هناك حوالي 23 ألف شخص مفقودين، والذين يعتبرون في عداد المفقودين في ظل ظروف الطوارئ، نتيجة للأعمال العدائية”.

في منتصف أبريل، قال أوليج كوتينكو، مفوض الأشخاص المفقودين في أوكرانيا، إن أكثر من 7000 جندي أوكراني في عداد المفقودين.

الداخلية الأوكرانية أوكرانيا الحرب الروسية

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