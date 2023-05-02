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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة غادة عبد الرازق تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها

روتانا القزاز
روتانا القزاز

حرصت روتانا القزاز على مشاركة متابعيها، وجمهورها أحدث إطلالاتها من سيارتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت ابنة غادة عبد الرازق بإطلالة صيفية ساحرة، حيث ارتدت توب بادى كت مكشوف، واختارت ترك خصلات شعرها الاشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا ناعما، أبرز جمال ملامحها.

وتتميز روتانا القزاز، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر ان اخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة 

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلت التلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٢_٢٠٣٢٢٤
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أبنة غادة عبد الرازق أحدث إطلالات أعمال غادة عبد الرازق إطلالة صيفية الفنانة غادة عبد الرازق الفيديوهات والصور

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