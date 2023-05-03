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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العرابي: مصر تفتح أبوابها لتوفير ملاذ آمن للقادمين من السودان

محمد العرابي
محمد العرابي

علق السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، على تطورات الأوضاع في السودان .

 

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وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك بوادر تشير إلى بداية حدوث هدوء نسبي في القتال في السودان بما يهييء توفير أجواء مناسبة للحوار السياسي".

 

 وأضاف محمد العرابي: "الشعب السوداني يعاني كثيرا بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع".

 

 وتابع محمد العرابي: "مصر تفتح أبوابها لتوفير ملاذ آمن لمن يأتي من السودان".

 

وأكمل محمد العرابي: "السودان يمر بأزمة قد تشبه الأزمات الأخرى المتواجدة في الإقليم مثل ليبيا وسوريا واليمن".

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