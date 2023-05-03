العرابي: مصر تفتح أبوابها لتوفير ملاذ آمن للقادمين من السودان

علق السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، على تطورات الأوضاع في السودان .

وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك بوادر تشير إلى بداية حدوث هدوء نسبي في القتال في السودان بما يهييء توفير أجواء مناسبة للحوار السياسي".

وأضاف محمد العرابي: "الشعب السوداني يعاني كثيرا بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع".

وتابع محمد العرابي: "مصر تفتح أبوابها لتوفير ملاذ آمن لمن يأتي من السودان".

وأكمل محمد العرابي: "السودان يمر بأزمة قد تشبه الأزمات الأخرى المتواجدة في الإقليم مثل ليبيا وسوريا واليمن".