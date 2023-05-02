جوردي ألبا يقود برشلونة للفوز على أوساسونا ويقربهم من لقب الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة انتصارًا هامًا على ضيفه أوساسونا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

لعب فريق أوساسونا منقوص العدد منذ الدقيقة 27، بعد حصول لاعبه هيرناندو على البطاقة الحمراء لعركلته رافينيا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البديل جوردي ألبا في الدقيقة 85، من متابعة لرأسية زميله فرينكي دي يونج، ليضع الكرة في الشباك، مهديًا إياهم نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

ويحتاج برشلونة إلى 5 نقاط فقط دون النظر إلى نتائج ريال مدريد، لتحقيق لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.

تشكيل برشلونة

ضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا - بابلو جافي - روبرت ليفاندوفسكي