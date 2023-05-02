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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ قنا: أشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الحياة في قرى مركز أبو تشت تعادل الحياة في مدن محافظة قنا، مشددًا على أن عجلة التنمية موجودة في كل قرى ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة، ولفت إلى أن المسافات اللازمة للانتقال بين شرق وغرب النيل أصبحت تقل عن 25 كم.

 

وأضاف "العوضي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc": "أتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة وكل القائمين عليها، لأن مبادرة حياة كريمة غيرت الوضع في قنا وذلك في ملفات مهمة جدا لم تكن تحصل على الاهتمام الكافِ".

 

تأثير المبادرة

 

وتابع الداودي: "منذ هذه المبادرة، أصبحت القرى في المراكز الخمسة تحصل على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن بالكامل، كما أن الدولة المصرية اهتمت بملف الطرق في المحافظة كباقي محافظات مصر، لدينا الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي حيث جرى ازدواجهما، الشرقي انتهى والغربي دخل المراحل النهائية، وبدأنا الازدواج في الطريق الزراعي، كما أصبح لدينا محاور على النيل، والرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح أحد المحاور "قوص- نقادة" في نهاية 2021 بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ونعمل حاليا في محوري دشنا ودار السلام".

مبادرة حياة كريمة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الرئيس عبدالفتاح السيسي قصواء الخلالي

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