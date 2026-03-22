زراعة الشيوخ: زيارات الرئيس السيسي لدول الخليج تؤكد دعم مصر الكامل للأشقاء وتعزيز الأمن القومي العربي

أكد النائب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الجولة الخليجية المكثفة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كلاً من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسبقها زيارة مهمة إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، تمثل تحركًا سياسيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية في توقيت شديد الحساسية تمر به المنطقة.

وأوضح "البطران"، في بيان له اليوم ، أن هذه الجولات تأتي في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات إقليمية متصاعدة وتحديات أمنية غير مسبوقة، الأمر الذي يعكس إدراك القيادة السياسية المصرية لحجم المخاطر، وحرصها على التحرك الفوري لتعزيز التضامن العربي وتوحيد الصف في مواجهة الأزمات الراهنة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي جاءت كزيارة أخوية قصيرة، تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار الأشقاء في الخليج،مضيفا أن هذه التحركات الرئاسية ليست مجرد زيارات بروتوكولية، بل تمثل تحركًا فعّالًا على الأرض، يعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن القومي العربي، خاصة في ظل استمرار التوترات والصراعات في المنطقة.

وشدد البطران، على أن الرسائل التي حملتها جولات الرئيس السيسي واضحة وحاسمة، وفي مقدمتها التأكيد على رفض أي اعتداءات تستهدف سيادة الدول الخليجية، والدعوة إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمات، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، منوها إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، من أجل تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد، إيمانًا منها بأن استقرار المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف.



واختتم النائب محسن البطران بيانه بالتأكيد على أن هذه الجولة الخليجية تعكس التزام مصر الراسخ بدورها الإقليمي، وسعيها الدائم إلى دعم استقرار الدول العربية الشقيقة، وترسيخ دعائم الأمن والسلام في المنطقة، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويصون الأمن القومي العربي.