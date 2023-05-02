برلماني سابق: الحوار الوطني انفراجة.. والاقتصاد أهم الأولويات

أكد الدكتور باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، أن الحوار الوطني إنفراجة سياسية، وهناك تفاعلت بين الأحزاب السياسية والأجندة متعددة والأهم عنوان التكاتف لتجاوز الأمر والفترة الحالية، متابعًا: "المحبوسون احتياطيًا وقضايا الرأي لا بد أن تنتهي أزمتهم".

وأضاف "عادل"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد من أن يكون هناك تشريع جديد في ما يتعلق بفكرة إبداء الرأي والحرية ليكون لهم أمل جديد، ولا بد أن ننطلق من شرعية القوة التي احتجنا لها في مواجهة الإرهاب ونعتمد على قوة الشرعية والتعاون مع المواطنين.

وأشار إلى أن الحوار الوطني لا بد أن يكون فرصة للانتقال من مرحلة لمرحلة، قائلا: مهمتنا الإصلاح السياسي ورفع المعاناة عن الشعب، والسياسة من النقطة الأولى هي الحوار ولا يوجد سياسي مختلف مع هذا الأسلوب، مشددًا على أن التشريعات المتعلقة بقوانين إبداء الرأي والحريات والاقتصاد وغلاء المعيشة هي أجندته في الحوار الوطني.