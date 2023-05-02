الأمانة الفنية للحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية مذاعة.. ومؤتمر صحفي نهاية كل أسبوع

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، آخر استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية وكافة أطياف المجتمع .

وقال محمود فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، إن الأحزاب السياسية لديها فرصة حقيقية لإعادة تقديم نفسها للشارع المصري من خلال الحوار الوطني .

وأضاف محمود فوزي :" من حق الرأي العام متابعة ما يحدث في الحوار الوطني "، مضيفا:" الجلسة الافتتاحية مذاعة على الهواء مباشرة والكثير من جلسات الحوار الوطني ستكون مذاعة على الهواء ".

وتابع محمود فوزي :" في ختام كل يوم من الجلسات النقاشية سيكون هناك بيان يصدر من الأمانة الفنية للحديث عن الفعاليات التي تمت ، وفي نهاية كل أسبوع سيكون هناك مؤتمر صحفي للإجابة على تساؤلات الصحفيين ".

وتابع محمود فوزي :" يحضر جلسات النقاش في الحوار الوطني عدة فئات وهم مقرري الجلسة وممثلي الأحزاب والتيارات السياسية والخبراء والمتخصصين "، مضيفا:" من حق الحكومة حضور أي جلسة إذا طلبت ذلك ".