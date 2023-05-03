عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البحث عن الخبيئة.. تحقيقات مع تاجر ملابس ومسجل في الجيزة

تنقيب عن اثار
تنقيب عن اثار

تباشر جهات التحقيقات في الجيزة، التحقيقات مع تاجر ملابس ومسجل خطر، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة العمرانية.

عاجل.. براءة ممدوح حمزة من تهمة التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

25 جنيها بالأسبوع وأنا في إعدادي.. اعترافات أنوش قبل الحكم عليها

ضبط تاجر ملابس ومسجل بتهمة التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط تاجر ملابس ومسجل خطر لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في العمرانية، وحيازة المواد المخدرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بورود بلاغا من الأهالي أفاد بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار، داخل غرفة بمنزل بمنطقة العمرانية، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

 

بالانتقال والفحص، كشفت معاينة أجهزة أمن الجيزة، العثور على حفرة داخل عقار وبها حبل وأدوات حفر، كما تم ضبط تاجر ملابس ومسجل وبحوزتهم ٩ أكياس من مخدر الآيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة العمرانية المواد المخدرة تنقيب آثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

صدمة جديدة للزمالك عقب الاعتذار عن خوض السوبر أمام الأهلي

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

موضوعات متعلقة

عاجل.. براءة ممدوح حمزة من تهمة التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

عاجل.. المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

جابلي مرض تناسلي.. زوجة تكشف خيانة زوجها في عيادة الطبيبة

ترشيحاتنا

احذر.. عبادة ذكرت فى القرآن تؤدي بك لكارثة وهلاك

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-5-2023

الفنان محمد جمعة: بكيت من الفرحة عندما وصلت إلى العريش.. فيديو

أحمد حسن مكي: فوز سموحة على المحلة حاسم في ترتيب الفريق بالدوري

رعب.. أسد يسحب عجوزا من ملابسه داخل الحظيرة في جنوب إفريقيا|فيديو

اليوم القرآن والجبر.. جدول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ