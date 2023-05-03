البحث عن الخبيئة.. تحقيقات مع تاجر ملابس ومسجل في الجيزة

تباشر جهات التحقيقات في الجيزة، التحقيقات مع تاجر ملابس ومسجل خطر، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة العمرانية.

ضبط تاجر ملابس ومسجل بتهمة التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط تاجر ملابس ومسجل خطر لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في العمرانية، وحيازة المواد المخدرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بورود بلاغا من الأهالي أفاد بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار، داخل غرفة بمنزل بمنطقة العمرانية، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، كشفت معاينة أجهزة أمن الجيزة، العثور على حفرة داخل عقار وبها حبل وأدوات حفر، كما تم ضبط تاجر ملابس ومسجل وبحوزتهم ٩ أكياس من مخدر الآيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.