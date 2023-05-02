أسقف أبو قرقاص يترأس الاحتفال بعيد استشهاد مارجرجس

أدى الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بمناسبة تذكار استشهاد الشهيد مار جرجس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في 23 برمودة.

وخلال صلاة القداس دشّن أسقف أبو قرقاص عددًا من أواني المذبح واللفائف وستر الهيكل، كما رسم عددًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها، وعمّد أربعة أطفال من أبناء الكنيسة، وألقى كلمة بعنوان "مفاعيل القيامة عند الشهداء".

كما التقى الأنبا فيلوباتير عقب القداس بالخدام والخادمات من أبناء الكنيسة، وألقى كلمة عن "بعض مقومات الخادم الروحي".

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة وفدا من رهبان وراهبات من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية برئاسة المطرانديونيسيوس مطران فوسكريسينسك ومستشار بطريركية موسكو ورئيس دير نوفوباسكي بموسكو، وذلك خلال جولتهم الحالية بمصر، لزيارة عدد من أديرتنا القبطية والتعرف على نمط الحياة الرهبانية بها.

ورحب قداسة البابا تواضروس بالوفد معربًا عن سعادته بتبادل تلك الزيارات الرهبانية بين الكنيستين مما يسهم في دعم وتقوية العلاقات بينهما.

وقدم لهم قداسته فكرة مختصرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والخدمات المختلفة الموجودة فيها مثل مدارس الأحد وخدمة الشباب وكذلك خدمة شباب المهجر التي بدأت في السنوات الأخيرة بهدف ربطهم بالكنيسة الام وبمصر.

وأشار البابا تواضروس إلى أن الكنيسة تولي اهتمامًا خاصًّا بخدمة الأسرة، حتى أن المجمع المقدس أصدر توصية باعتبار 2022 عامًا للأسرة بمعنى أن يكون التعليم في الكنيسة بشكل عام يركز على الموضوعات الأسرية، وذلك تحت شعار "أسرتي مقدسة " وذلك لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب قداسة البابا بروح الاخوه التي تربط بين الكنيستين عن رفضه للحروب والعنف بكافة أشكاله، مشددًا على ضرورة التمسك بخيار السلام، بحسب وصية السيد المسيح أن نكون صانعي سلام. واختتم: "نصلي أن يخل السلام في كل مكان وأن تسود محبة المسيح في كل قلب.

من جهته، أعرب المطران ديونيسيوس عن شكره لقداسة البابا تواضروس على تخصيصه وقت لاستقباله و لوفد المرافق له ونقل محبة وتحية غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا.

وأعرب عن سعادتهم بهذه الزيارة، حيث أنهم منذ وصولهم إلى مصر لمسوا المحبة في كل الأماكن التي ذهبوا إليها.

كما أشار إلى شعورهم أثناء الزيارة بأن الكنيسة القبطيه هي كنيسة المسيح التي قدمت عبر العصور و مازالت تقدم تضحيات كبيرة. وأشاد إلى العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيستين الروسية والقبطية، منذ زمن طويل، ولكنها شهدت تطورًا كبيرًا وتقوت خلال السنوات العشرة الأخيرة، بفضل جهود قداسة البابا تواضروس الثاني وغبطة البطريرك كيرل، واللجان التي تشكلت لهذا الغرض، والتي أثمرت العديد من الأنشطة المشتركة.

وفي ختام اللقاء أعرب قداسة البابا عن أمنياته لهم بزيارة ممتعة بلادنا وكنيستنا ذات الجذور المسيحية العريقة، التي تمكنها من مد الجسور مع الجميع.

وأعاد التأكيد على أننا نصلي من أجل السلام الذي نطلبه من ملك السلام ونؤمن بقوة أن الصلاة تصنع المعجزات وأن الغير مستطاع عندنا مستطاع عند الله.