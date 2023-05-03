جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

من المفترض أن يكون الأب هو السند والحائط لأبنائه وهو من يخشي عليهم ويحافظ عليهم من أي مكروه أو سوء ، ولكن عندما يتجرّد الأب من مشاعر الإنسانية ويتحوّل إلي ذئب بشري ينهش لحم ابنته من أجل إشباع رغبته الجنسية ووصل الأمر به إلي أن يعاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات حتى تحمل منه، فلا بد أن يكون جزاؤه الإعدام، تلك هي تفاصيل واقعة هزت الرأي العام بمحافظة الشرقية..

تفاصيل تعدي أب على ابنته حتى حملت منه

داخل إحدي القرى التابعة لمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية وتحديدًا قرية الحلمية تجرّد أب ويدعي "سعد ع ا ا" 31 سنة نجار من مشاعر الإنسانية وسيطرت عليه الشهوة وإشباع رغباته مُستغلاً غياب زوجته عن المنزل نظرًا لمرورها بأزمة صحية تم حجزها على إثرها داخل أحد المستشفيات ليتحوّل الأب إلى ذئب بشري ينهش لحم ابنته.

ليس بأب ولكنه تحوّل إلي ما لا يمكن وصفه حيث استغل صغر سن نجلته الطفلة وقام بالتعدي عليها داخل المنزل عدة مرات وعاود وكرّر فعلته أكثر من مرة ولم ينته عند هذا فقط، لكنه وصل به الأمر إلى إفراغ شهوته داخل رحم الصغيرة لتحمل منه سفاحًا غير مُدركة ما يقوم به والدها.

الصدفة هي من قادت الأم المكلومة لاكتشاف ما حدث، فعندما حملت الصغيرة سفاحًا من والدها قامت بإخبار والدتها بما حدث من والدها في فترة غيابها عن المنزل لتقع تلك الكلمات على الأم كالصاعقة وتتبدل الأحوال داخل المنزل لتهرع الأم على الفور إلى أحد الأطباء ليخبرها أن ابنتها الصغيرة بالفعل حامل لتتوجه بعدها على الفور إلى مركز شرطة أبوحماد وتقوم بالإبلاغ عن الأب.

استغليت استغراقها في النوم وعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة

في ساعات قليلة كان رجال الشرطة قد ألقوا القبض على الأب وبمواجهته أقرّ بارتكاب فعلته الشنعاء لتتم إحالته إلى النيابة العامة ليقف الأب المتهم بارتكاب الفعل الشيطاني أمام رجال النيابة العامة ليسرد لهم تفاصيل ما حدث، مؤكدًا أنه في غضون شهري 11 و12 من عام 2021 وفي مطلع عام 2022 واقع ابنته الصغيرة "نيجار س ع ا ا" بغير رضاها بأن جثم فوقها حال استغراقها في النوم وحسر ملابسها عنها وأولج عضوه الذكري بفرجها وعاشرها مُعاشرة الأزواج وعاود ارتكاب الفعلة أكثر من مرة حتى حملت منه سفاحًا.

بتلك الاعترافات التفصيلية والتي أدلي بها الأب المُتهم قرّر رجال النيابة العامة إحالته الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسًا علي ذمة القضية ليقضي رئيس محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

إحالة أوراق الأب المتهم إلى فضيلة المفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، حكمها بإحالة أوراق أب متهم بالتعدى على نجلته بمركز أبوحماد إلى مفتى الديار؛ لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تتهم فيه زوجها "سعد ع ال ال"، 37 سنة، نجار، مقيم دائرة مركز شرطة أبو حماد، بقيامه في غضون شهري نوفمبر وديسمبر من 2021 ومطلع العام الماضي بالتعدي على ابنته الطفلة بغير رضاها، وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة فحملت منه سفاحًا.

وتم ضبط الأب المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد عرض ابنته الصغيرة للخطر منذ طفولتها بأن تسبّب في تعرّض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.

وتم التحفظ على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسًا علي ذمة القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات أبو حماد، المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.