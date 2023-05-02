ضربها حتي الموت..ضبط أب متهم بقتل ابنته بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط اب متهم بالتعدي بالضرب على ابنته الطفلة حتى لقيت مصرعها داخل منزل الاسرة بقرية بني شبل دائرة مركز شرطة الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة بمصرع طفلة داخل منزل والدها في قرية بني شبل علي يد والدها عقب تعديه عليها بالضرب.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأب بالتعدي بالضرب على نجلته الطفلة حتي فارقت الحياة وتم ضبط الأب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.