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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد حملها منه.. إحالة أوراق أب متهم بالاعتداء على نجلته بالشرقية للمفتي

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، حكمها بإحالة أوراق أب متهم بالتعدى على نجلته بمركز أبوحماد إلى مفتى الديار؛ لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامه وحددت جلسة ٢٥ مايو المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تتهم فيه زوجها "سعد ع ال ال"، 37 سنة، نجار، مقيم دائرة مركز شرطة أبو حماد، بقيامه في غضون شهري نوفمبر وديسمبر من ٢٠٢١ ومطلع العام الماضي بالتعدي على ابنته الطفلة بغير رضاها، وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة فحملت منه سفاحًا.

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وتم ضبط الأب المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد عرض نجلته الطفلة للخطر منذ طفولتها بأن تسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.

وتم التحفظ على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات ابو حماد، المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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