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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل شاب وسرقة أمواله بالشرقية

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم  حكمها على 3 أشخاص بعد احالتهم مفتي الديار المصرية،  لاتهامهم جميعًا بقتل شاب وسرقة أموال كانت بحوزته بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

تعود أحداث القضية رقم 6297 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة مشتول السوق، المقيدة برقم 3139 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 30 أغسطس الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: عماد س ال س، وشهرته عتريس، 41 سنة، وعادل ف ال م، 34 سنة، وأحمد إ م ع، 30 سنة، وأحمد س أ ع، 22 سنة، ومحمد ع ع ال، 23 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بأن المتهمين من الأول إلى الثالث قد قتلوا المجني عليه أمجد سمير علي مصطفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه لبلوغ مقصدهم بسرقته، حيث وضع مخططا لذلك وأعدوا سلاح ناري (فرد خرطوش) وسلاح أبيض (سكين) واستقلوا سيارة وتتبعوا خط سير المجني عليه ولاحقونه بالسيارة حال قيادته دراجة بخارية وصدموه بالسيارة فسقط أرضًا ليفارق الحياة.

وقد اقترنت جريمة المتهمين بأنهم في ذات الزمان والمكان قد سرقوا مبلغ من المال كان بحوزة المجني عليه مملوك لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأنهم كان معلوم لديهم سلفًا حيازة المجني عليه للمال لأجل توصيله إلى الشركة المشار إليها، فيما اشترك المتهمين الرابع والخامس مع باقي المتهمين بأن أمدوهم بالأسلحة رغم علمهم بالمخطط الإجرامي المبين في التحقيقات.

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