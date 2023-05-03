منعرفش انسحب ولا اعتذر|تعليق مثير من اتحاد الكرة بشأن مشاركة الزمالك بالسوبر

قال محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، إن مجلس الجبلاية كان يتمسك بأمل تراجع نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، الجمعة المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأضاف أبو الوفا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة وضع البدائل حال تأكيد الزمالك انسحابه، بأن تكون الأولوية لبيراميدز ومن ثم طلائع الجيش وبعده فيوتشر، إلا أن بيراميدز رحب بخوض المباراة.

تعليق اتحاد الكرة على عدم مشاركة الزمالك بالسوبر

وأشار إلى أن الشركة الراعية تعهدت بتوفير السفر وتسهيله إلى بيراميدز، موضحًا أن لجنة المسابقات ستجتمع خلال اليومين المقبلين، لتحديد العقوبة المقرر توقيعها على الزمالك.

وأوضح أن عقوبة الزمالك، إذا كان تأكد انسحابه سيعاقب ماليًا مليون جنيه ويُحرم مباراتين من خوض مباراة السوبر، بينما الاعتذار يكون نصف الغرامة، مشددًا أن البيان الأخير لنادي الزمالك كان عارياً تمامًا من الصحة، ولا يُجامل اتحاد الكرة الأهلي أو أي نادٍ على حساب الآخر.

واستطرد أن اتحاد الكرة، لا يجرؤ على مخاطبة القضاة للتدخل في حكم الاستئناف، ويقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، مضيفًا «التذاكر التي تم بيعها إلى جمهور نادي الزمالك سيتم إعادتها من جديد ومنح الجماهير الأموال المدفوعة».