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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي أسقف أطفيح في وفاة القمص مينا جاد الله

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص مينا جاد الله، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

 

ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب القمص مينا حنا جاد الله كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية أسكر التابعة لإيبارشية أطفيح، عن عمر تجاوز ٨٣ سنة وبعد خدمة كهنوتية بلغت ٣٤ سنة، حيث ولد الأب المتنيح ١٦ أبريل عام ١٩٤٠ وسيم كاهنًا في الثاني من شهر أبريل عام ١٩٨٩.

وأقيمت صلوات تجنيزه الساعة في كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة (مقر مطرانية الجيزة).

 

وبدأت بكنائس قطاع شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة وتوابعها، فعاليات دورة تدريبية مكثفة في التدبير الكنسي والتطوير المؤسسي للخدمة تحت إشراف الأب القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بشمال كاليفورنيا.

 

يقدم التدريب عدد من أساتذة المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، ويشارك فيه مجموعتان من الآباء الكهنة وقيادات مجالس الكنائس والخدام من منطقتَي "سان فرانسيسكو" (٣٠ متدربًا) و"سياتل" (٣٠ متدربًا).

 

تستمر فعاليات حتى ٧ مايو الجاري بالمقر البابوي في سان فرانسيسكو، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية. 

 

تُعَد هذه الدورة الأولى من نوعها بإيبارشيات المهجر والتي تأتي تفعيلًا لتوصيات السيمنار الثامن للمجمع المقدس في نوفمبر ٢٠٢١.

 

ونظمت إيبارشية أبو قرقاص لقاءً لخدام خدمة القوافل "الأنبا أرسانيوس"، في بيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، حيث ألقى كلمة بعنوان "مفاعيل القيامة".

 

وصلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بمناسبة تذكار استشهاد الشهيد مار جرجس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٢٣ برمودة. 

 

وخلال صلاة القداس دشّن نيافته عددًا من أواني المذبح واللفائف وستر الهيكل، كما رسم عددًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها، وعمّد أربعة أطفال من أبناء الكنيسة، وألقى كلمة بعنوان "مفاعيل القيامة عند الشهداء".

 

كما التقى نيافة الأنبا فيلوباتير عقب القداس بالخدام والخادمات من أبناء الكنيسة، وألقى كلمة عن "بعض مقومات الخادم الروحي".

البابا تواضروس الأنبا زوسيما أسقف أطفيح الكنيسة

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