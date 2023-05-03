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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج وسعدة يفتتحان المؤتمر الدولي حول الإعلام وقضايا العنف المجتمعي .. صور

صدى البلد

افتتح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق الذي جاء تحت عنوان:- (الإعلام وقضايا العنف المجتمعي) وذلك بحضورخالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد كبير من كبار الإعلاميين والصحفيين وأساتذة ورموز الإعلام

في بداية الجلسة الافتتاحية رحب اللواء دكتور أحمد عبد الحليم رئيس الأكاديمية بالحضور وتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة تكون محل تنفيذ.

وأعربت الدكتورة سهير صالح عميد المعهد رئيس المؤتمر أن المؤتمر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو الحد من العنف المجتمعي وإطلاع كل الجهات بمسئوليتها تجاه العنف المجتمعي والتناول الإعلامي للموضوع

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية كرمت إدارة الأكاديمية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وقدمت لها درع الأكاديمية علي جهودها في خدمة المجتمع والتصدي لمشكلاته.

كما كرّمت الأكاديمية النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ لدوره في ضبط المشهد الإعلامي وتقديم الدعم المستمر لكليات الإعلام على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور طارق سعده أن عنوان المؤتمر غاية في الأهمية وعلى الجميع أن يعلم الإعلام ينقل الخبر ويوفر المعلومات للجماهير ولا يصنع الحدث.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن هناك ضوابط موجودة في ميثاق الشرف الإعلامي في باب الواجبات المواد (9- 14 -20) تحدد كيفية التناول الإعلامي لقضايا العنف المجتمعي.

وأوضحت أن النقابة أحدثت تحسنًا كبيرًا في مستوى المهنية للرسالة الإعلامية.

ووجه نقيب الإعلاميين الشكر لإدارة الاكاديمية على هذا التكريم ووعد ببذل مزيد من الجهد لتجويد الأداء الإعلامي ومواكبة وسائله الحديثة والمتطورة.

المؤتمر الدولي عن الإعلام وقضايا العنف المجتمعي
المؤتمر الدولي عن الإعلام وقضايا العنف المجتمعي
المؤتمر الدولي عن الإعلام وقضايا العنف المجتمعي
المؤتمر الدولي عن الإعلام وقضايا العنف المجتمعي
المؤتمر الدولي عن الإعلام وقضايا العنف المجتمعي
المؤتمر الدولي عن الإعلام وقضايا العنف المجتمعي

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