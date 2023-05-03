أول تعليق من خالد الغندور على فوز «طائرة الزمالك» ببطولة كأس مصر

علّق الإعلامي خالد الغندور علي فوز سيدات الزمالك بكأس مصر في كرة الطائرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة" فيسبوك".

وكتب الغندور:"ألف مبروك للزمالك".

وتوجت سيدات فريق الزمالك لكرة الطائرة ببطولة كأس مصر، وذلك بعدما نجحت في الفوز على الأهلي في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

وكانت سيدات فريق الزمالك قد فازت بالمباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط وحيد، والتي أقيمت أمس، قبل أن تكررن نفس النتيجة اليوم.

وتقدمت سيدات الأهلي بالفوز في الشوط الأول قبل أن يكتسحهن سيدات الزمالك في الثلاثة أشواط الأخرى.

وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك قد تأهلن للنهائي بعدما تغلبن على الصيد في مباراتين بنصف النهائي بينما تأهلت سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلي نهائي كأس مصر بعد عبور وادي دجلة في مباراتين بنصف النهائي.

يُذكر أن نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بنظام بيست أوف 3.