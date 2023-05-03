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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جينز.. أحدث ظهور لناهد السباعي.. صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث ظهور مع الإعلامي عمرو أديب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت ناهد في الصور بإطلالة أنيقة ومتميزة، مرتدية فستان جينز قصير وحذاء بكعب ، ومعتمدة على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

 جدير بالذكر أن  أخر أعمال ناهد السباعي مسلسل «الأجهر» الذي ضم  كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.

 

ضيوف شرف المسلسل 

ويضم المسلسل مجموعة من نجوم الشرف على رأسهم  وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

إطلالات ناهد السباعي

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