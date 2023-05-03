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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة والتي يأتي أبرزها مباراة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي وشتوتجارت أمام آينتراخت فرانكفورت في نصف نهائي كأس ألمانيا.

كأس ألمانيا

شتوتجارت ضد اينتراخت فرانكفورت – 9.45 مساء

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد فولهام – 10 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2

مانشستر سيتي ضد وست هام – 10 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري الإسباني

فالنسيا ضد فياريال – 8.30 مساء - بي إن سبورتس 1

أتلتيكو مدريد ضد قادش – 11 مساء - بي إن سبورتس 2

خيتافي ضد سيلتا فيجو – 11 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد سبيزيا – 7 مساء 

يوفنتوس ضد ليتشي – 7 مساء 

ساليرنيتانا ضد فيورنتينا – 7 مساء

سامبدوريا ضد تورينو – 7 مساء

هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان – 10 مساء

لاتسيو ضد ساسولو – 10 مساء

ميلان ضد كريمونيزي – 10 مساء 

مونزا ضد روما – 10 مساء

الدوري السعودي

التعاون ضد الاتحاد – 7 مساء

الشباب ضد الفتح – 9.30 مساء

الوحدة ضد ضمك – 9.30 مساء

الدوري الفرنسي

ستاد بريست ضد نانت – 10 مساء

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