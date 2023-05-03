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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تكشف عن أرخص هاتف 5G من إنتاجها

Moto G 5G (2023)
Moto G 5G (2023)

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف Moto G 5G الذي ينطلق كأرخص هاتف 5G لها، إلى جانب هاتف آخر منخفض الميزانية تحت اسم Moto G Stylus0

سعر مواصفات هاتف Moto G 5G (2023)

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف موتورولا الجديد Moto G 5G (2023)، بدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480+، والذي تم تطويره بدقة تصنيع 8 نانومتر، والذي يقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 619.

 

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ويقرن معالج هاتف Moto G 5G (2023)، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، بالإضافة إلى فتحة مخصصة لبطاقات microSD، والتي يمكنها كارت ذاكرة خارجية يصل سعته إلى 1 تيرابايت، وسيعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل Android 13 عند الإطلاق.

Moto G 5G (2023)

ويتميز هاتف موتورولا الجديد، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض 1600 × 720 بكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، وتتميز الشاشة بدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

وكما يتميز الهاتف بتصميم مقاوم للماء، يبلغ سمكه 8.4 ملميتر، ويزن حوالي 189 جراما، يحتوي الجهاز على مقبس بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، إلى جانب منفذ شحن USB-C، يستخدم هذا المنفذ لشحن بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، والتي تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويدعم نقل البيانات بمعايير USB 2.0، ويتميز الهاتف بمكبرات صوت استريو مع دعم Dolby Atmos.

Moto G 5G (2023)

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف Moto G 5G (2023)، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.7، مع حجم بكسل 0.8 ميكرومتر، والذي يصل إلى 1.6 ميكرومتر مع تقنية دمج البكسل، بالإضافة إلى زوج من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو وبيانات العمق.

Moto G 5G (2023)

وتدعم إعدادات الكاميرا الخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل عند 30 إطار لكل ثانية، ويحتوي هاتف Moto G 5G (2023)، على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، بحجم بكسل 1.12 ميكرومتر، وتدعم الكاميرا تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرا تقنية التعرف على الوجوه.

ويتوفر هاتف Moto G 5G (2023)، مقابل سعر يبدأ من 250 دولار (أي ما يعادل 7700 جنيه مصري)، وسيكون متاحا عبر الموقع الرسمي لشركة موتورولا اعتبارا من 25 مايو الجاري.

Moto G 5G (2023)
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