عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

صدى البلد

حث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على ضرورة بذل أقصى جهد؛ لحصد لقب السوبر، وعدم الانشغال بما يتردد عن تغيير المنافس.

وقال الخطيب، في اتصال هاتفي مع الفريق، تم من خلال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، إنهم يركزون على تطوير أنفسهم، والتجهيز لإسعاد الجماهير التي حجزت كل الأماكن المخصصة لتذاكر الأهلي بملعب محمد بن زايد مبكرا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الرئيسي، مساء اليوم، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء بعد غد، على ستاد محمد بن زايد، على لقب السوبر المصري نسخة 2021-2022.

ومن المقرر أن يكون المران اليوم، هو الفيصل في تحديد التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة بيراميدز، وإن كان هناك استقرارا لدى السويسري مارسيل كولر، على البدء بنفس التشكيل الذي خاض مواجهة الرجاء البيضاوي على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب دور الـ 8 لدوري أبطال إفريقيا، والتي تأهل منها لنصف النهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمي، ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وإليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

وكان الجهاز الفني قد اصطحب إلى  رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مكونه من  محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير فى حراسة المرمى، ومعهم محمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول وحمدي فتحي واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر.

وشهدت القائمة غيابات بالجملة وهي عمرو السولية ورامي ربيعه وأكرم توفيق ورامي ربيعه للإصابة ومحمد الضاوي كريستو لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد عودته من الإصابة بجانب استبعاد ايمن اشرف وبرونو سافيو وشادي حسين ورأفت خليل وكريم الدبيس وحمزة وعلاء ومصطفي مخلوف لأسباب فنية.

 

محمود الخطيب النادي الأهلي الأماكن المخصصة بملعب محمد بن زايد بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

2640 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

ترشيحاتنا

قطاع غزة يعيش حالة هدوء بعد وقف إطلاق النار

المصرية للاتصالات «WE» توفر وحدات متنقلة بموقف كركر بأسوان لخدمة الوافدين من السودان

هل رفع الزوجة قضية خلع دون علم الرجل حرام.. الإفتاء تجيب

ولد ميتا.. طفل لم ير الحياة يشعل الغضب في تونس.. ما القصة؟

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ