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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة والمكسيك تعززان الخطة الإنسانية المشتركة بشأن الهجرة

صدى البلد

  أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك عن مجموعة من الإجراءات الإضافية لمعالجة الوضع الإنساني الناجم عن تدفقات الهجرة غير المسبوقة على الحدود المشتركة وفي المنطقة.


جاء ذلك عقب لقاء الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ومستشارة الأمن الداخلي الأمريكية إليزابيث شيروود راندال، في /مكسيكو سيتي/؛ للبناء على مبادرة الهجرة الناجحة التي أعلن عنها لوبيز أوبرادور، والرئيس الأمريكي جو بايدن، في يناير 2023.


وبحسب بيان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن تعزز الولايات المتحدة والمكسيك الإجراءات المشتركة لمكافحة مهربي البشر والمتاجرين بالبشر الذين يستغلون المهاجرين.


يأتي هذا استكمالًا لحملة زيادة القوات التي استمرت 60 يومًا والتي أطلقتها الولايات المتحدة مؤخرًا مع كولومبيا وبنما لمكافحة تهريب البشر في نهر دارين.


والتزم البلدان بمواصلة تعزيز جهودهما في أمريكا الوسطى لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتوسيع نطاق المسارات القانونية، وفي هذا الصدد، ستضاعف المكسيك والولايات المتحدة على وجه التحديد جهودهما التنموية التي تركز على الدعم الشعبي.


وأشار البيت الأبيض - في بيانه - إلى أن المكسيك أدركت القيمة الكبيرة المحتملة لمراكز المعالجة الإقليمية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وناقشت كيف يمكن للمكسيك المساهمة في فاعليتها. 
كما تلتزم المكسيك والولايات المتحدة بمواصلة المبادرة المشتركة الناجحة التي أعلن عنها لوبيز أوبرادور، وبايدن، في يناير 2023. وقد حققت هذه المبادرة - التي تجمع بين المسارات القانونية الموسعة والعواقب على الهجرة غير النظامية - انخفاضًا بنسبة 95 بالمئة في المواجهات الحدودية على الحدود المشتركة.

 

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