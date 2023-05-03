عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور اليوم الأربعاء 3 مايو

الحالة المرورية لأهم
الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور

استعرضت مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى الحالة المرورية، والبداية كانت من كوبري أكتوبر، والذي يشهد بعض الكثافات المرورية المتوسطة، ولا تؤثر على حركة السير؛ لكن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا بالوصول لمنطقة غمرة؛ إضافة إلى كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين يوجد به بعض الكثافات المرورية، وشارع بورسعيد المتجه لكوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاويه الحمراء وهناك بعض الكثافات عن عند منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

وتابعت استعراض الحالة المرورية من شوارع محافظة الجيزة وظهر شارع الهرم بوجود كثافات مرورية تزداد مع ساعات الذروة؛ إضافة إلى أن شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ بحركة سير السيارات وذلك بسبب غلق طريق تقاطعه مع المريوطية ويوجد كثافات للمتجهين بكوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل يشهد بعض الكثافات حتى المريوطيه وتظهر كثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهره وميدان النهضة الى منطقه بولاق وامبابه ومحور صفط يوجد به بعض الكثافات للمتجهين لجامعة القاهرة.

الحالة المرورية الهرم الكثافات المرورية المريوطية امبابة الطرق والمحاور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

ضياء رشوان يكشف: المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني.. والانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

رونالدو.. مجلة فوربس تكشف عن أجر أغلى لاعب رياضي في العالم 2023

بعد وفاة رئيس اللجنة التشريعية.. ما مصير خلو مقعد النائب المعين في الشيوخ؟

حكم صلاة المرأة في بيتها مقتدية بجماعة المسجد.. أمين الفتوى: يجوز بشرطين

مواصفات إم جي HS بعدما تخطت المليون جنيه| صور

خبيرة في البيت الأبيض تحذر من رفع أسعار الفائدة على البنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنرجع للكمامات تاني.. متحور أركتوروس الجديد يثير القلق| اعرف أعراضه

لن يحلها الكثيرون.. 13 حيوانا مخفيا في صورة الوهم البصري للفيل

ازاي نحمي أنفسنا من نزلات البرد؟.. نصائح هامة

عوائد مرتفعة ومميزات بالجملة.. تفاصيل أحدث شهادة ادخار في مصر

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ