الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور اليوم الأربعاء 3 مايو

استعرضت مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى الحالة المرورية، والبداية كانت من كوبري أكتوبر، والذي يشهد بعض الكثافات المرورية المتوسطة، ولا تؤثر على حركة السير؛ لكن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا بالوصول لمنطقة غمرة؛ إضافة إلى كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين يوجد به بعض الكثافات المرورية، وشارع بورسعيد المتجه لكوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاويه الحمراء وهناك بعض الكثافات عن عند منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

وتابعت استعراض الحالة المرورية من شوارع محافظة الجيزة وظهر شارع الهرم بوجود كثافات مرورية تزداد مع ساعات الذروة؛ إضافة إلى أن شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ بحركة سير السيارات وذلك بسبب غلق طريق تقاطعه مع المريوطية ويوجد كثافات للمتجهين بكوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل يشهد بعض الكثافات حتى المريوطيه وتظهر كثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهره وميدان النهضة الى منطقه بولاق وامبابه ومحور صفط يوجد به بعض الكثافات للمتجهين لجامعة القاهرة.