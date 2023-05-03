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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رونالدو.. مجلة فوربس تكشف عن أجر أغلى لاعب رياضي في العالم 2023

صدى البلد

كشفت مجلة فوربس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرياضي هو الأعلى أجرا بالعالم في العام 2023، حيث يبلغ دخله السنوي 136 مليون دولار. وفق تصنيف المجلة الذي نشر أمس الثلاثاء.

وبهذا الدخل يتقدم رونالدو على الأرجنتيني ميسي والفرنسي مبابي.

وعاد المهاجم البرتغالي البالغ 38 عاما إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017.

 وهذه العودة إلى القمة هي النتيجة المباشرة لرحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى السعودية في يناير، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليونا من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وبفضل عقده حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أمريكية متخصصة والتي تتوقع أيضا "فرصا تسويقية إضافية" في هذا البلد الذي بات هو أيضا سفيره الرياضي غير الرسمي.

رونالدو فوربس الرياضي السعودية ميسي مبابي

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رونالدو.. مجلة فوربس تكشف عن أجر أغلى لاعب رياضي في العالم 2023

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