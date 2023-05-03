وجه مستدير وأنف مسحوب.. خبير أثري يُعدد صفات الملكة كيلوباترا|شاهد

حسم مجدي شاكر، الخبير الأثري الجدل الذي أثاره الفيلم الوثائقي لـ كيلوباترا،و الذي أطلقته منصة “نتفليكس” مؤخرًا، قائلًا إن المصري لا يهتم بعملية اللون، والدليل على ذلك أن الملكة تي كانت سمراء اللون والملكة نفرتيتي؛ ولكن مايحدث أنهم يريدون “تسويد التاريخ”.





وأضاف “شاكر” خلال حواره ببرنامج"صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم الإعلامية داليا أيمن، اليوم الأربعاء، أن هذا الفيلم تم التعامل والرد عليه من قبل الشباب على السوشيال ميديا بشكل إيجابي، بجانب إعلان منصة كبيرة بعمل فيلم حقيقي عن الملكة كيلوباترا، وهذه لفتة إيجابية كونها تجعل السباب يبحث في التاريخ ويتعرف عليه.





وأوضح أن الملكة كيلوباترا مقدونية جدها بطليموس الأول صديق الأسكندر الأكبر، وكانت نحيفة مستديرة الوجه غليظة الشفاة وأنفها مسحوب، فهي كانت متوسطة الجمال وشديدة الذكاء.

