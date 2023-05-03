عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وجه مستدير وأنف مسحوب.. خبير أثري يُعدد صفات الملكة كيلوباترا|شاهد

كيلوباترا
كيلوباترا

حسم مجدي شاكر، الخبير الأثري الجدل الذي أثاره الفيلم الوثائقي لـ  كيلوباترا،و الذي أطلقته منصة “نتفليكس” مؤخرًا، قائلًا إن المصري لا يهتم بعملية اللون، والدليل على ذلك أن الملكة تي كانت سمراء اللون والملكة نفرتيتي؛ ولكن مايحدث أنهم يريدون “تسويد التاريخ”.
 

txt

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو

txt

عاشور: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تدل على حرصه للاستماع للآراء والأفكار


وأضاف “شاكر” خلال حواره ببرنامج"صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم الإعلامية داليا أيمن، اليوم الأربعاء، أن هذا الفيلم تم التعامل والرد عليه من قبل الشباب على السوشيال ميديا بشكل إيجابي، بجانب إعلان منصة كبيرة بعمل فيلم حقيقي عن الملكة كيلوباترا، وهذه لفتة إيجابية كونها تجعل السباب يبحث في التاريخ ويتعرف عليه.


وأوضح أن الملكة كيلوباترا مقدونية جدها بطليموس الأول صديق الأسكندر الأكبر، وكانت نحيفة مستديرة الوجه غليظة الشفاة وأنفها مسحوب، فهي كانت متوسطة الجمال وشديدة الذكاء.
 

كيلوباترا نتفليكس صدى البلد الملكة كيلوباترا توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

ضياء رشوان يكشف: المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني.. والانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

ترشيحاتنا

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

إطلاق نار داخل مدرسة في بلجراد والشرطة الصربية توقف تلميذاً

فلسطين توجه رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي بشأن تكرار جرائم إسرائيل

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رئيس الوزراء يعلن عن مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام .. تفاصيل

أسئلة امتحانات الثانوية العامة وشكل البابل شيت.. قرارات مرتقبة لوزير التعليم اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور دنيا سمير غانم ونجوم مسرح مصر.. حفل زفاف المؤلف كريم سامي| صور

عملة بلاستيكية فئة الـ 20 جنيها.. موعد الطرح والتكلفة على الدولة| تفاصيل

بالأسود.. نوال الزغبي تتألق بفستان شفاف في حفل إيمي جالا بدبي   

سبب مذهل وراء إصدار جبل إيفرست أصواتا مرعبة بالليل

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ