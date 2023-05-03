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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة: عودة مستحقات 7 عمال مصريين بالسعودية.. وحملة للتوعية بالحقوق والواجبات

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة ، تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 7 عمال مصريين بالمملكة ، بلغت 123 ألفاً و 737 ريال سعودى بما يعادل مليون وتسعة  آلاف و 455 جنيهاً، وتنظيم حملة توعية شاملة بجميع القرارات والقوانين الخاصة بنظام العمل السعودى والاستعانة فى ذلك بوزارة الموارد البشرية بالمملكة .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة  بضرورة متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين لدى الشركات والمصانع التى يعملون لديها بالتنسيق مع القنصليات ، مع الاهتمام بنشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين العاملين بالمملكة .

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أنه  المكتب نجح في الحصول على مستحقات كلا من العامل المتوفى احمد . ا.س .د والتى بلغت 29301 ريال ، ومجدى .ع.ع أ ، بإجمالي مبلغ 5300 ريال ، و محمد س.ش. ع، بإجمالى  17371  ريال ، والعامل صلاح محمد سليمان طه حيث بلغت 1800 ريال ، و جمال ا. ا. ق ،بإجمالى 19923 ريال ، والعامل قاسم م.ط. ع والذى بلغت مستحقاته  29861 ريال، والعامل محمد ا. ح. ع ، بإجمالى 18681  ريال،  و احمد م. م. ا. ح. بمبلغ  1500  ريال، كما تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم  ارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين  التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض،  إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية العامة المصرية في الرياض ، فضلاً عن إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأفاد الملحق العمالي، أن المكتب قام بالتنسيق مع القنصلية على عمل حملة توعية شاملة بجميع القرارات والقوانين الخاصة بنظام العمل السعودى والاستعانة فى ذلك بوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية ، بهدف تعريف العاملين المصريين  بجميع الخدمات التى يقدمها مكتب التمثيل العمالى بالرياض وبيانات التواصل مع أعضاء المكتب لتقديم الاستشارات العمالية وحل القضايا العمالية .

وتابع الملحق : كما سيتم توعية  العاملين المصريين  بجميع الخدمات التى تقدمها القنصلية المصرية بالرياض ، وتضمين الدراسة جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق عقد العمل قبل سفر العامل، والتأكد من صحة من خلال وزارة القوى العاملة ومكتب التمثيل بالرياض وبعض التوجيهات العامة لراغبى السفر إلى المملكة، حتى لا يقعوا فريسة لبعض مكاتب إلحاق العمالة التى تتعامل بتأشيرة عمل وهمية دون وجود لفرصة عمل حقيقية ووسطاء السفر الغير رسميين.

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