محادثات بين الخارجية المصرية والأمريكية حول وقف إطلاق النار في السودان

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية سامح شكري، للتشاور بشأن تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان وضمان استجابة إنسانية منسقة.

واتفق الوزيران ، على مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر، بشأن الجهود الجارية لتحقيق تسوية دائمة للأعمال العدائية في السودان ، كما ناقشا اجتماع عمان الذى تم في الأول من مايو بشأن سوريا.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي ، على أن أولئك الذين يتعاملون مع نظام الأسد يجب أن يوازنوا بعناية كيفية تلبية هذه الجهود لاحتياجات الشعب السوري.