نقيب الإعلاميين ينعى المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

ينعى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لة المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الذي وافته المنية اليوم.



وقال نقيب الإعلاميين إن الفقيد كان دمث الخلق ويحظي باحترام الجميع.



وأكد نقيب الإعلاميين علي إن الفقيد كان إحدى القامات القضائية في مصر وله دور بارز و ملموس خلال فترة رئاسته للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ.



ويتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الفقيد وزملاؤه في الهيئات القضائية في مصر، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.