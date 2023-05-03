حازم إمام: غير راض عن قرار لجنة الانضباط وأؤيد اعتذار الزمالك

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ على قرار النادي الأبيض بالاعتذار عن لعب مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بالإمارات.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية نشرت عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “قرار الزمالك بالاعتذار عن السوبر صحيح لشعوره بالظلم ولن يشعر بها إلا من كان زمالكاوى”.

وتابع حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "أزمات الكرة أصبحت أكثر من لعب كرة القدم ولكن نسعى دائما للحلول”.

وتابع إمام: “لجنة الانضباط والاستئناف لجان منفصله وليس من حق اتحاد الكرة التدخل فى قراراتها”.

وأضاف: “ أحترم وأقدر لجنة الانضباط والاستئناف ولكن غير راضى وأرفض قرار اللجنة حول الازمه الأخيرة”.

وأتم: "قرار نادى الزمالك بالاعتذار عن المشاركة فى مباراة السوبر قرار صحيح لأنه شعر بالظلم".

اعتذار الزمالك

وأعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري، الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء قرار الزمالك، وفقا لبيانه، اعتراضا على عدم مناقشة لجنة التظلمات باتحاد الكرة لملف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وتعليق العقوبة لحين الفصل في دعوى حركها الأهلي لدى محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان تشكيل لجنة الانضباط التي أصدرت عقوبة إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة.

وستقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، في أبوظبي، يوم الجمعة المقبل، حيث سيشارك بيراميدز بدلا من الزمالك الذي أعلن اعتذاره.