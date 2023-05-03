علي ربيع: لم أتوقع نجاح فيلم بعد الشر بهذا الشكل

كشف الفنان علي ربيع عن آخر أعماله فيلم بعد الشر والذي تم عرضه في عيد الفطر المبارك مؤكدا أن الفيلم يعرض في جميع أنحاء الوطن العربي؛ وذلك يعود لنجاح الفيلم.

أضاف علي ربيع خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي الفضائية في برنامج 8 الصبح؛ أن "فيلم بعد الشر " استغرق العمل عليه حوالي سنة قبل تصويره؛ مشيرا إلى أنه لم يتوقع هذا النجاح الكبير للفيلم؛ معربا عن سعادته بنجاح الفيلم.

وتابع أن احداث الفيلم تدور حول شاب له علاقات نسائية متعددة ثم يقع في تجربة مع بنت تقوم بعمل تعويذة له حتى لا يحب بنت غيرها وحول ذلك تدور أحداث الفيلم بمواقف ومشاهد متتابعة؛ مشيرا إلى أن عيد الفطر كان يحظى بعرض حوالي 11 فيلمًا في السينمات وهذا العدد كان كبيرًا، وهذا أدى إلى منافسة شرسة في الإيرادات ودور العرض .

وأكد أنه انتهى من العمل في" مسلسل نصه الثاني" وهو مكون من 10 حلقات وسيتم عرضه خلال الفترة القادمة؛ متابعا أن جميع المسلسلات التي تم عرضها في السباق الرمضاني السابق؛ مشيرا إلى ان معظم المسلسلات كانت جيدة؛ مضيفا أنه سيقدم مسلسل كوميدي وينتظر إختيار الورق الجيد.