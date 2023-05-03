لمكافحة السمنة والسرطان.. دعوات في بريطانيا لحظر التدخين وفرض ضريبة السكر

طالب المستشار السابق في بريطانيا، رئيس الوزراء ريشي سوناك، بتمديد ضريبة السكر ورفع السن القانوني للتدخين للحد من السمنة والسرطان، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال المستشار السابق من حزب المحافظين، جورج أوزبورن، إنه يجب حظر التدخين وتمديد ضريبة السكر لتشمل عصير الفاكهة والحليب المخفوق.

في عام 2016 ، أعلن المستشار السابق من حزب المحافظين فرض ضريبة على السكر على المشروبات الغازية، مدعيا أن الأموال ستستخدم لتوفير المزيد من التمويل الرياضي للمدارس الابتدائية.

يعتقد أوزبورن الآن أن حكومة ريشي سوناك يجب أن تخطو خطوة إلى الأمام وفرض ضريبة على البسكويت والكعك ورفع السن القانوني للتدخين للمساعدة في تقليل مستويات السمنة والسرطان.

في العام الماضي، أدخلت نيوزيلندا زيادة مطردة في سن التدخين لمنع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل من القدرة على شراء السجائر بشكل قانوني في التشريع الأول في العالم الذي يحظر التدخين للجيل القادم.

أثناء مناقشة حظر التدخين المحتمل، قال أوزبورن للجنة الصحة بالتايمز: "إنك تتخلص منه بشكل تدريجي.. بالطبع ستواجه الكثير من المشاكل مع التدخين غير القانوني ولكن لديك الكثير من المشاكل مع الأنشطة غير القانونية الأخرى.