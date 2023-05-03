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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تعلن بيانا مهما للمتقدمين لشغل مهنة تربي أو مساعد

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة،  من خلال بيان رسمي أنه على جميع المتقدمين لشغل مهنة تربي أو مساعد تربي والذين قاموا باستيفاء الأوراق المطلوبة طبقا للمسابقة المعلن عنها خلال الفترة من ٢٠٢٢/٦/١٥ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وفقاً لقانون الجبانات رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ولائحته التنفيذية الحضور بمقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات الكائن مقره سوق الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بطريق الواحات ٦ أكتوبر؛ بدءا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩ في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وذلك طبقا للكشوف المعلنة في مقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات المنوه عنه .

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