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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عباقرة مصر.. طالبان يفوزان بالمركز الأول في مسابقة الروبوت العالمية

صدى البلد

كرم أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية القاهرة، الطالب عمر محمد مسعد ، مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات، إدارة التبين التعليمية والطالبة رودينة فيصل الشناوى، مدرسة الشهيد محمد أبو عبيد الرسمية لغات إدارة المعادى التعليمية، لفوزهم بالمركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة "الروبوت العالمية" والمعروفة باسم 
Robotic Shampinioshi

واكد موسى، أهمية الإهتمام بالنوابغ والمبتكرين ورعايتهم ليرفعوا اسم مصر عالياً أمام العالم  .

وأشار موسى  إلى أن الإبتكار أحد الركائز الأساسية للعصر الحديث الذى تقوده مظاهر الحياة الرقمية والتى تعتمد على تبنى الإبداع ونماذج الأبتكار والتكنولوجيا الحديثة التى يمكن أن تساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر (٢٠٣٠)


وتم تنظيم مسابقة "الروبوت العالمية "من قبل جامعة أوراديا برومانيا.

وشاركت أكاديمية مواهب المصرية بالفرقة المكونة من الطالبين عمرو ورودينا واللذين تفوقا على ما يقرب من 300 فرقة على مستوى العالم وسجلا أعلى سكور في المسابقة وحصلا على المركز الأول علماً  بأن فرقة عمر ورودينا هى أقل الفرق على مستوى الـ 300 فرقة والتى يصل متوسط أعدادها من 5 وحتى 7 متسابقين .

وسافر الطلاب بصحبة المهندسين المسئولين عن أكاديمية مواهب للمشاركة فى المسابقة المقامة فى ولاية أوراديا إثر دعوة وجهتها لهم جامعةأوراديا الأكاديمية.

 

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