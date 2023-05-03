استدرجها في المخزن.. ضحية عامل مصر القديمة: حاول يعتدي عليا ولمس جسمي

جريمة مصر القديمة.. تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات مع عامل لإتهامه بالإعتداء على طفلة بمنطقة مصر القديمة، حيث قررت عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

عامل يحاول هتك عرض طفلة في القاهرة

وطلبت جهات التحقيق في القاهرة، تحريات المباحث حول الواقعة وقررت حبس المتهم بهتك عرض طفلة مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في إتهامه بهتك عرض طفلة بعد استدراجها بمنطقة مصر القديمة.

التحقيقات: استدرجها داخل مخزن بمصر القديمة

وكشفت التحقيقات قيام المتهم باستدراج طفلة بالغة من العمر 13 عاما، إلى مخزن بمنطقة مصر القديمة، وقيامه بمحاولة هتك عرضها، إلا أن الطفلة تمكنت من الهروب منه والعودة إلى أسرتها وإبلاغهم بتفاصيل الواقعة.

أقوال الطفلة المجني عليه في واقعة مصر القديمة

وإستمعت جهات التحقيق في القاهرة لأقوال الطفلة، حيث تبين قيام المتهم باستدراجها إلى داخل مخزن بمنطقة مصر الجديدة بعيدا عن أعين المارة، وما أن دلفت إلى الداخل حتى حاول تقيد حركتها والإعتداء عليها وملامسة جسدها، إلا أنها تمكنت من الهروب منه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة افاد بورود بلاغ من سيدة تضمن إتهامها لـ عامل بمحاولة الإعتداء على طفلتها داخل مخزن بمنطقة مصر القديمة، وقررت أنه أثناء تواجد طفلتها بالمنطقة المشار إليها حاول عامل إستدراجها إلى داخل المخزن والإعتداء عليها بملامسة جسدها.

وبإجراء التحريات تبين للأجهزة بمديرية أمن القاهرة صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات القت أجهزة أمن القاهرة بقسم شرطة مصر القديمة القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية.