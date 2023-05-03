عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد الموافقة على التعديلات.. شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2023

طلاب الشرطة
طلاب الشرطة

تعديلات جديدة وافق عليها البرلمان لبعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، والتي استهدفت تحقيق التكامل والتخصص في علوم الشرطة والتعمق في مناحيها وربط نتائج العلوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة، وتضمنت التعديلات بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، شروط القبول بأكاديمية الشرطة.

جابلي مرض تناسلي.. زوجة تكشف خيانة زوجها في عيادة الطبيبة

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2023

وتضمنت التعديلات شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2023، حيث يتم قبول الطلاب في الأكاديمية لمدة 6 شهور تحت الإختبار من تاريخ الإنتظام بالدراسة، ولا يجوز قيد الطالب في الأكاديمية أو إعادة قيده لأي سبب من الأسباب إلا بعد إجتيازه الأختبارات المقررة للقبول، وثبوت اللياقة الصحية والبدنية والنفسية.

وتضمنت المادة 10 من أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة بعض الشروط والأحكام الخاصة بالقبول في أكاديمية الشرطة ويأتي على رأسها أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون مصرى ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف الأمانة، وألا يكون الطالب د أقاربة الدرجة الرابعة من على قوائم الارهابين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.

- الا يكون متزوجا أو سبق له الزواج أثناء قيده في الأكاديمية.

- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح والشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

طلاب الشرطة 

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.  

واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 - الخاص بأكاديمية الشرطة لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.  

كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية. 

الشرطة اكاديمية الشرطة 2023 شروط اكاديمية الشرطة كلية الشرطة 2023 اختبارات كلية الشرطة 2023 كلية الشرطة اكاديمية الشرطة قانون أكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

عاجل.. براءة ممدوح حمزة من تهمة التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

جابلي مرض تناسلي.. زوجة تكشف خيانة زوجها في عيادة الطبيبة

ترشيحاتنا

تبدأ بإنذار وتنتهي بالعزل.. 8 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة المخالفين

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ