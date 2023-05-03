الليكود لوزير الأمن الإسرائيلي: لست ملزما بالبقاء في الحكومة

في بيان استثنائي..

قال حزب الليكود في بيان له اليوم، الأربعاء، إن "إيتمار بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي ليس مضطرًا للبقاء في الحكومة" وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وجاء ذلك ردا "ردا على قرار الوزير بن جفير ، بمقاطعة التصويت في الكنيست"، احتجاجًا على الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة، أن "رئيس الوزراء ووزير الجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تتعامل معها دولة إسرائيل".

وتابعت "رئيس الوزراء هو الذي يقرر من هم الأطراف المعنية في المناقشات.. وإذا كان هذا غير مقبول للوزير بن جفير فلا داعي للبقاء في الحكومة ".

وأعلن حزب "قوة يهودية" بزعامة بن جفير، أنه يقاطع التصويت الأربعاء، في الكنيست.

وجاء في الإعلان أنه "في أعقاب رد الفعل الضعيف في غزة الليلة، قرر الفصيل عدم حضور انتخابات الكنيست، وسيعقد اجتماعا خاصا للفصيل في مدينة سديروت".

يذكر أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، بالطائرات الحربية وطائرات بدون طيار عدة مناطق في قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة، والقبة تصدت لـ 90% منها وفق السياسة المتبعة حسب قوله.

وأشار إلى أنه تم مُهاجمة 16 هدفًا على مرحلتين في قطاع غزة.