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رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: الحوار الوطني يعبر بصدق عن آمال وطموحات الشعب المصري

أحمد تيسير أمين أمانة
أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن

قال المهندس أحمد تيسير، أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن انطلاق الحوار الوطني يعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي وحرصه على تقديم كل الدعم اللازم للحياة السياسية في مصر، ومنح فرصة للأحزاب المشاركة في رؤى النهوض بالدولة.

وأضاف “تيسير”، فى بيان صحفى له، أن الحوار الوطني يعبر بصدق عن آمال وطموحات الشعب المصري بمختلف انتماءاتهم السياسية.

وأكد أن الحوار الوطني فرصة تاريخية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر وأن القيادة السياسية لديها رغبة مشاركة كل طوائف المجتمع المصري في رسم مستقبل البلاد بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأشاد أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن بمجلس أمناء الحوار الوطني الذي خلق حالة من التلاحم والتوافق بين جميع فئات الشعب وهو ما يساهم في تحقيق مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

وطالب المهندس أحمد تيسير، الشعب المصري، بالوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية لاستكمال الإنجازات التي يشهد بها القاصي والداني من بنية تحتية وإنشاء مشروعات عملاقة وحان الوقت أن نجني ثمار هذه التنمية لمستقبل مشرق لوطننا الحبيب.

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