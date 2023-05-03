الرئاسة الروسية: النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن النظام الأوكراني استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين.

وقال المتحدث - في بيان - إن كييف حاولت اليوم، الأربعاء، إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وأضاف أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش الروسي والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين.

وأوضح المتحدث أنه " نتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بوتين بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد، كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين".

