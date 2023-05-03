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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن والأورمان يستعرضان ما تم تحقيقه من إنجازات في محافظة الفيوم

شباب جمعة الاورمان
شباب جمعة الاورمان بالفيوم أثناء التوزيع

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وجمعية الأورمان، فى تحقيق إنجازات ومبادرات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الأهلى الخيري، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فتوزيع الالاف من كراتين المواد الغذائية واللحوم وعمل عمليات العيون والقلب لغير القادرين بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  لتقرير شامل عن انجازات مكتب مشروعات الأورمان بالفيوم خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية  نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وقال شعبان، إن الجمعية قدمت كافة الدعم والعون في القرى والنجوع بمحافظة الفيوم، حيث وزعت الاورمان أكثر من 12 ألف كرتونة مواد غذائية خلال الشهر المبارك بالتعاون مع أكبر شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توزيع عدد 15 ألف كيلو لحوم وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع االمحافظة ، وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتابع شعبان ، أنه في المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل عمليات عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، ولمرضى القلب من عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين.

جدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من اجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على عدد (932،729) مريض، واجراء عدد (208،987) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127،186) نظارة طبية لغير القادرين.

 

 

جمعية الأورمان: حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية وتركيب الوصلات بالفيوم

 

 

جمعية الأورمان بأسوان تطلق حملات إلكترونية للتوعية بأهمية مياه الشرب النقية النظيفة

 

 

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الفيوم التضامن والاورمان العمل الاجتماعى اخبار الفيوم النجوع النائية

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