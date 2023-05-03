الهجوم الروسي بدأ.. صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

قالت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم، إن صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويأتي ذلك بعد تصريحات عضو مجلس الدوما الروسي سيرغي ميرونوف، بأن الهجوم على الكرملين سبب مباشر للحرب وتصفية القيادة السياسية الأوكرانية.

كما قال مسؤول روسي، إنه حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة ⁧‫الرئيس الأوكراني زيلينسكي‬⁩.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي‬⁩ منذ قليل، إن قريبا ستكون لدى كييف عمليات هجومية واسعة النطاق. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد أعلنت الرئاسة الروسية، أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي بوتين.

وذكرت روسيا، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

كما نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.