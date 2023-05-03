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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أقوي جارية حكمت مصر..حكاية شجرة الدر التي قتلت بالقباقيب

صدى البلد

يصادف في مثل هذا اليوم 3 مايو عام 1257 مقتل السلطانة "شجرة الدر"، شجر الدر امرأة أرمنية الأصل كانت جارية في بلاط الخليفة العباسي المستعصم الذي أهداها الى السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين .

 تزوجها السلطان ، و انجبت له ولدا اسمه خليل مات في طفولته، كانت امرأة قوية الشخصية شديدة الذكاء، استطاعت ان تحافظ على قوة الجيش المصري الذي كان يتصدى لهجوم الجيش الصليبي بقيادة لويس التاسع والذي استولى على دمياط واتجه نحو المنصوره . 

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و مات السلطان الصالح نجم الدين اثناء المعركة ، تكتمت شجرة الدر خبر وفاته واعلنت ان السلطان مريض لا يزوره أحد سوى أطبائه، و اجتمعت شجرة الدر بأمراء الجيش وزعماء المماليك ونقلت اليهم رغبة السلطان في مبايعة ابنة توران شاه لولاية المهد وتوليه العرش من بعده فاقسموا على ذلك. وبعد انتصار الجيش في المنصورة على الصليبيين تم إعلان وفاة السلطان وتولى توران شاه عرش مصر .

و تدب خلافات بين توران شاه وشجر الدر تنتهي بمقتل توران شاه على يد احد أمراء المماليك !! وتتولى شجرة الدر العرش بعد أن بايعها المماليك فغضب الخليفة العباسي في بغداد، و غضب امراء الاسرة الأيوبية في الشام من تولى شجرة الدر عرش مصر، فتزوجت شجرة الدر الامير عز الدين ايبك قائد الجيش وتنازلت له عن العرش بعد أن ظلت سلطانة ثلاثة اشهر فقط .

واصبح أيبك سلطانا على مصر و كان اول سلطان من سلاطين المماليك البحرية في مصر، وكانت شجرة الدر هي الحاكم الحقيقي !! فانتهى الأمر بخلاف وقطيعة مع زوجها السلطان عز الدين ايبك ،  فدبرت لقتله وبالفعل قتله احد رجالها في حمامه بالقلعة .

بمجرد انتشار نبأ اغتيال السلطان عز الدين أيبك، راجت الإشاعات وكثرت الظنون فركب المماليك إلى القلعة وحاصروها وقبضوا على الخدم والحريم، ونادى الأمراء المعزية بتولية المنصور على ابن السلطان أيبك. و يتولى السلطنه ابنه المنصور علي وكان في سن الصبا فثأر لمقتل ابيه بعد قتلة بثلاثة أيام فقط فأمر بالقبض على شجر الدر وتسليمها إلى والدته "ام علي" زوجة عز الدين ايبك ، فقتلتها جواريها بالضرب بالقباقيب و القوا بها منى فوق القلعة حيث ظلت كذلك ثلاثة أيام ثم حملت فى قفة ودفنت قرب مشهد السيدة نفيسة ، وهكذا ماتت شجرة الدر بعد أن ظلت سنين طويلة زينة البلاد وصاحبة النفوذ فى مصر، وامتازت بمواهب قلما تجتمع فى امرأة.

 

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